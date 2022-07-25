Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщило подробности ухудшения отношений между основателем компании SpaceX и соучредителем Google, информирует «НБН».

Дружба миллиардеров прекратилась предположительно из-за романа Маска с женой Брина Николь Шанахан прошлой осенью. Отношения сооснователя компании Tesla с супругой интернет-предпринимателя привели к тому, что Брин подал на развод в начале этого года.

Как пишут журналисты, соучредитель Google во время финансового кризиса 2008 года инвестировал около 500 тысяч долларов в Tesla. Через 7 лет после этого интернет-предприниматель получил от друга подарок – один из первых внедорожников компании.

Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что на вечеринке в начале этого года основатель SpaceX умолял о прощении Брина. Маск упал на одно колено перед ним, признавая свою вину. Интернет-предприниматель принял извинения, однако перестал общаться с сооснователем Tesla на постоянной основе.

К слову, Маск отрицает, что у него был роман с Николь Шанахан, отметив, что у него давно не было интимных отношений с кем-либо.Миллиардер не подтвердил и то, что его дружба с Брином дала трещину.

Отметим, что за последнее время — это не единственный скандал с участием Маска. Ранее миллиардер поспособствовал увольнению части сотрудников SpaceX. Работники призывали руководство компании отреагировать на поведение предпринимателя в соцсетях.