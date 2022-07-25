Фрагмент хвалебного сюжета с участием Азаренока выложили в соцсеть Twitter. Рупор режима Лукашенко заявил, что Европе, «связанной по рукам и ногам», живется настолько «плохо», что она мечтает о нелегитимном белорусском президенте, страна которого «процветает», информирует «НБН».

Псевдожурналист заявил, что «униженная, растоптанная и оккупированная» Европа, глаза которой еще «не заплыли гнилью мультикультурализма и толерастии» якобы всматривается в его страну – «в восходящее на востоке солнце». Азаренок добавил, что европейские государства «хотят его, хотят Лукашенко».

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на тираду рупора режима Лукашенко, отметив, что такие нелепые высказывания рассчитаны на умалишенных. Комментаторы предположили, что белорусские пропагандисты решили посоперничать по уровню абсурдности со своими российскими коллегами.

Ранее с пропагандистской историей опозорились рупоры кремлевского режима. Псевдожурналисты РФ рассказали о «герое», который погиб в бою, якобы пытаясь в одиночку захватить украинский HIMARS.