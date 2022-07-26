Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом боевик и убийца украинцев сообщил в социальных сетях.

Согласно его словам, уже к осени текущего года на территории России начнется «революционная ситуация». Этому, как он добавил, будет предшествовать серьезное поражение армии Российской Федерации в Украине.

«Я имею такое ощущение, мол в Кремле почему-то решили, что Россия сумеет без глобального ущерба на протяжении нескольких лет «поиграть на территории Украинского государства в свой «Въетнам», — отметил он.

Согласно словам боевика из России, российское оборонное ведомство осознанно ждет, пока Вооруженные силы нашей страны разобьют войска Путина. И на этом фоне потом будет спровоцирована «революционная ситуация».

Как известно, Игорь Гиркин не первый раз критикует военные действия России на территории Украины. Однако, странно, что за это его никто не наказывает в стране, где правит режим злостного диктатора. Ранее в своем материале мы уже писали о том, почему Стрелкова никто за это не трогает.