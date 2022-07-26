Как информирует «НБН», в интервью ВВС Украина российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Киев поставил себе в войне против России весьма амбициозную цель на ближайший период.

Эксперт высказал мнение относительно того, что Украинское государство уже в августе месяце вернет под свой контроль временно захваченный Россией Херсон. Более того, политолог подчеркнул, что после того, как это будет выполнено украинской стороной, в России начнется процесс падения режима Владимира Путина.

Он, в частности, подчеркнул:

«Украинское государство и Российская Федерация поставили себе в войне весьма амбициозные цели. Причем выполнить их Киев должен уже в ближайшее время. Россия стремится захватить Славянск. Украина же – освободить Херсон».

Пионтковский добавил, что уже этим летом Славянск или Херсон таки будут взяты.

Напоследок эксперт добавил:

«Полагаю, это произойдет уже этим летом, в августе месяце».

Что интересно, Пионтковский не единственный, кто имеет такое мнение. В частности, ранее о деоккупации Херсонской области уже к сентябрю заявлял украинский политик Сергей Хлань. А бывший главарь донецких боевиков Игорь Гиркин заявлял, что в РФ начнется революция на фоне поражения российской армии на территории Украины.