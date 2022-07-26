Как информирует «НБН», информагентство «УНН» со ссылкой на CNN Turk пишет, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган якобы сказал своим коллегам в ходе встречи высшей партии, что глава Кремля в ходе переговоров в Тегеране предложил некое военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие БПЛА «Байрактар» на территории РФ.

Издание отмечает, что Эрдоган рассказал во время партийного совещания, двадцать пятого июля, что Владимир Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране с предложением заключить соглашение с фирмой из Турции «Байрактар».

Дословно из заявления Эрдогана, которого процитировали СМИ:

«Путин мне сказал, что он желает работать с Baykar. В частности, он сделал предложение, чтобы в России был создан завод по строительству таких аппаратов. К примеру, как это было сделано в ОАЭ».

В свою очередь генеральный директор Baykar Халук Байрактар сделал заявление о том, что он не будет иметь дела с Путиным, продавая России ударные дроны.

В частности, он сказал:

«Между Украиной и Турцией есть стратегические отношения. Особенно это касается сферы космоса и авиации. Анкара поддерживает Киев технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего не передавали и не поставляли на территорию Российской Федерации. Никогда мы такого не могли бы сделать».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Польше была собрана необходимая сумма для приобритения БПЛА Байрактар для ВСУ.