По воскресеньям бар Bagatelle в Кельне меняет свою вывеску на Café Selenskyj («Кафе Зеленский») и открывает свои двери для украинских беженцев, большая часть из которых – женщины с детьми, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

Организаторами воскресного отдыха для украинцев выступили бар Bagatelle, женская благотворительная организация seiSTARK и карнавальное объединение KG Ponyhof. «Кафе Зеленский» пользуется большой популярностью, каждое воскресенье его посещает около 200 украинских переселенцев.

В выходной посетители заведения имеют возможность пообщаться с соотечественниками, послушать музыку, спеть, потанцевать, чтобы на время отвлечься от мыслей о войне в родной стране.

Кафе меню состоит из простых блюд и напитков, которые гостям предоставляются бесплатно – пироги, пирожные, сосиски, картошка фри, прохладные напитки, чай, кофе, вино и пиво «Кельш». Заведение содержится за счет благотворительного финансирования, однако организаторы надеются на то, что они будут получать денежную поддержку и от города.

Отметим, что в ООН выяснили сколько украинских переселенцев пока что не намеренны возвращаться на родину из-за границы.