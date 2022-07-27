Иранец, который называет себя в социальных сетях Депутат Динакани, выложил в TikTok забавное видео. В ролике он намекает на то, что россиянам не светят полеты и отдых за границей из-за санкций, которые запрещают им отправиться в любой уголок мира, информирует «НБН».

Автор видео, который получил образование в Национальном авиационном университете Украины, обрел популярность всего за сутки, когда его ролик посмотрели 4 миллиона раз.

Депутат Динакани показал подписчикам свой отдых на море, метко пошутив о перспективах выезда за границу граждан Российской Федерации.

«Видишь чайку, да? Она может полететь куда угодно. А россияне не могут», – потроллил он жителей страны-оккупанта.

Отметим, что иранец открыто осудил вторжение путинских войск в Украину, что подтверждает его контент в соцсетях.

Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Литвы потроллил российских чиновников, которые угрожают «вернуть» Аляску. Дипломат рассказал, чем болеют власти РФ.