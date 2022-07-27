Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный в Spiegel, правительство Германии поддержало предложение о продаже Украинскому государству для нужд ВСУ ста САУ.

Стоит отметить, что свое согласие на продажу Украине такого оружие вицеканцлер ФРГ Роберт Габек дал еще тринадцатого июля. Однако в компании-производителе таких САУ эти данные подтвердили только сейчас. А свое обращение о покупке этих самоходных артиллерийских установок Украина направила Берлину еще в апреле месяце.

В компании подчеркнули, что общая стоимость сотни таких самоходных артиллерийских установок для нашей страны будет достигать одного миллиарда и семисот миллионов евро. Кроме ого там добавили, что для производства всех необходимых САУ Panzerhaubitze 2000 компании понадобиться несколько лет, и это несмотря на то, что процесс начнется незамедлительно.

Ранее уже сообщалось о предоставлении Украине со стороны Нидерландов и Германии очередных САУ Panzerhaubitze 2000.