Как информирует «НБН» со ссылкой на российские информационные агентства, Гаврилов заявил:

«Увеличение поставок Вооруженными силами Украины Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию начать действовать более жестко. Причем это будут ответные действия».

Представитель страны-оккупанта добавил, что тактико-технические характеристики применяемых на территории Украинского государства вооружения Запада и военной техники якобы «создает угрозы для россиян».

«В таких условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально действиям применяемых Киевом ракетных комплексов. А дальше будет видно», — сказал он, добавив, что Москва якобы окажет помощь народу Украинского государства избавиться от «киевского режима», — подытожил он.

Напомним, ранее применение западного вооружения силами ВСУ прокомментировала Мария Захарова.