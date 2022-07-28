Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN, данное мероприятие станет первым с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украинского государства.

Так, госсекретарь США отметил, что он намерен обсудить с Сергеем Лавровым «важное предложение», которое было выдвинуто Штатами еще не сколько недель тому назад относительно освобождения двух незаконно задержанных на территории России американцев. Речь идет о Бритни Грайнер, а также Поле Уилане.

Как стало известно из источников, американская сторона может попробовать договориться обменять задержанных в России своих граждан на осужденного в Штатах за торговлю оружием российского гражданина Виктора Бута.

Помимо прочего, Энтони Блинкен намерен обсудить в Сергеем Лавровым не так давно подписанное соглашение относительно разблокирования экспорта украинского зерна по черноморских водах.

При этом американский государственный секретарь добавил, что «никакого обсуждения Украины без Украины» не будет с Сергеем Лавровым.

Ранее в США, ссылаясь на заявление Сергея Лаврова, уличили Путина во лжи относительно целей России в Украине.