Так, как информирует «НБН», в материале СNN говорится, что конгрессвумен США Элисса Слоткин заявила, что Конгресс Соединенных Штатов Америки имеет двухпартийную поддержку относительно того, чтобы предоставить Украинскому государству дальнобойные ракеты для систем «Хаймарс».

Согласно словам политика, Конгресс США уже запоручился двухпартийной поддержкой относительно предоставления Украине ракет ATACMS, дальность полета которых достигает порядка 280 километров. В настоящее же время Украина имеет боеприпасы к «Хаймарсам», дальность полета которых достигает около восьмидесяти километров.

Напомним, ранее в Белом доме сделали заявление относительно того, что США могут передать для нужд Вооруженных сил Украины столько систем «Хаймарс», сколько смогут.