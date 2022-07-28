Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на официальном портале правовой информации России, новым заместителем Шойгу стал Виктор Горемыкин, являющийся генерал-полковником российской армии.

Приказ о таком назначении был подписан главой Кремля Владимиром Путиным. Отныне Горемыкин назначен начальником главного военно-политического управления армии страны-агрессора Российской Федерации.

Начиная с ноября месяца минувшего года, насколько известно, данный пост занимал Геннадий Жидко, генерал-полковник.

Сам документ о назначении нового заместителя Сергея Шойгу был подписан сегодня, двадцать восьмого июля.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что министр обороны оккупантов Сергей Шойгу поставил перед своими войсками новые задачи по Украине.