Как информирует «НБН» со ссылкой на The New York Times, такой же документ был представлен в Палате представителей. Стоит отметить, что Нэнси Пелоси, ее спикер, является сторонником ее принятия. По крайней мере, все этого ожидают.

Но на официальном уровне право заявить публично, что та или иная страна является спонсором терроризма, имеет только Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

В документе Сената США отмечается:

«Войска России осуществили множество казней мирного, ни в чем невинного населения. Они также пытались скрыть собственные преступления путем массовых захоронений по всей территории Украины».

Перед этим спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкену. Она призвала его объявить РФ страной, спонсирующей терроризм. В противном случае на такой шаг пойдет Конгресс.