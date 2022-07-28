В своем Telegram-канале российский сенатор выразил надежду на то, что уже этой осенью руководство РФ сможет осуществить процесс «интеграции» оккупированных украинских территорий, информирует «НБН».

По словам политика, в ближайшее время парламент страны-агрессора будет рассматривать этот вопрос. Он допускает, что тема аннексии регионов Украины «может стать первостепенной» на осенней сессии 2022 года.

При этом Клишас не указал, какие именно захваченные украинские территории Кремль хочет «присоединить к правовому пространству» РФ.

Отметим, что на прошлой неделе руководитель дипломатического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва изменила свои «географические задачи» в Украине и теперь нацелена не только на «народные республики Донбасса». Глава МИД РФ перечислил украинские регионы, которые страна-агрессор намеренна «освободить».