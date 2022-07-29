Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, такую информацию обнародовало македонское РТС. Так, Северная Македония передаст Украинскому государству танки Т-72 советского образца. В этой стране планировали снимать с вооружения уже в самые ближайшие годы.

Отмечается, что оборонное ведомство этой страны официально подтвердило передачу Киеву танков Т-72. Это произошло после того, как в Сети было обнародовано видео передвижения этой военной техники.

В Минобороны подчеркнули, что танки были на вооружении в подразделении, которое совсем скоро уже расформируют. В итоге было принято решение о передаче этой военной техники Вооруженным силам Украины.

Кроме того, такое свое решение македонцы объяснили тем, что через несколько лет эту технику они должны будут все равно заменять современными танками. Какое именно количество танков передается Украине, пока что не уточняется.

Однако при этом известно, что в общей сложности Северная Македония имеет на своем вооружении порядка тридцати танков Т-72.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы наша страна вступила в НАТО, то Путин бы лишился власти.