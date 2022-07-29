Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, с таким заявлением, 29 июля, во время заседания Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель Организации Линда Томас-Гринфилд.
Так, в своем заявлении она подчеркнула:
«В настоящее время Российская Федерация пересматривает свои намерения по возможностям аннексировать Запорожскую и Херсонскую области, а также полностью все территории Донбасса. Это весьма раздражает».
При этом она заявила, что силовой захват территорий – это неоспоримое нарушение Устава Организации объединенных наций.
Томас-Гринфилд также подчеркнула:
«Мы не будем молчать, находясь в стороне, если это начнет происходить».
Помимо того, она сделала обращение к тем странам, которые призывают «все стороны» к дипломатии, не называя при этом Россию.
Напоследок Томас-Гринфилд добавила:
«Давайте будем говорить четко: именно нынешние действия Российской Федерации являются единственным препятствием для разрешения такого кризиса».
Таким образом, она дала понять, что все попытки России аннексировать новые территории Украины, будут иметь последствия.
Discussion about this post