Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, с таким заявлением, 29 июля, во время заседания Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель Организации Линда Томас-Гринфилд.

Так, в своем заявлении она подчеркнула:

«В настоящее время Российская Федерация пересматривает свои намерения по возможностям аннексировать Запорожскую и Херсонскую области, а также полностью все территории Донбасса. Это весьма раздражает».

При этом она заявила, что силовой захват территорий – это неоспоримое нарушение Устава Организации объединенных наций.

Томас-Гринфилд также подчеркнула:

«Мы не будем молчать, находясь в стороне, если это начнет происходить».

Помимо того, она сделала обращение к тем странам, которые призывают «все стороны» к дипломатии, не называя при этом Россию.

Напоследок Томас-Гринфилд добавила:

«Давайте будем говорить четко: именно нынешние действия Российской Федерации являются единственным препятствием для разрешения такого кризиса».

Таким образом, она дала понять, что все попытки России аннексировать новые территории Украины, будут иметь последствия.