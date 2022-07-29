В настоящее время у Соединенных Штатов Америки нет достаточного количества разведывательных данных относительно нанесения удара по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, о чем пишет «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в социальной сети «Твиттер» репортером «Голоса Америки» Миши Комадовского. В своем сообщении он процитировал Джона Кирби, являющегося координатором по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме.

Так, Кирби заявил:

«Мы попросту не имеем достаточное количество данных относительно того, чтобы разумно реагировать на эти весьма ранние сообщения».

Ранее на информацию об ударе по колонии в Еленовке отреагировал основатель полка «Азов» Андрей Билецкий, заявивший, что на всех причастных к этому террору объявлена охота.