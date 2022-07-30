Как информирует «НБН», таким образом, Санду выступила с обвинением Москвы в массовом убийстве азовцев в Еленовке, о чем говорится в ее сообщении, опубликованном в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения Майи Санду:

«Я весьма потрясена, а также напугана тем, что Россия массово убила военнопленных бойцов из полка «Азов», которые находились в исправительном учреждении в Еленовке. Россия ведет неоправданную войну против Украины. Это нарушение международного права и нарушение всех прав человека. Мы являемся в числе тех, кто активно осуждает такие действия Российской Федерации. Мы призываем международное сообщество к тщательному расследованию, а также введению экономических ограничений».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ранее в Белом доме прокомментировали обстрел колонии в Еленовке, в результате чего погибли десятки военнопленных бойцов Азова.