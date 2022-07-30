Как информирует «НБН», в Пентагоне обнародовали данные относительно того, что в результате нападения России на территорию Украины по агрессору был нанесен мощный санкционный удар, эффект от чего становится заметным только сейчас.

Так, известно, что в оборонном ведомстве США один из чиновников подчеркнул, что российское продвижение замедляется до ползучего. Также он подчеркнул, что наступление и вовсе останавливается на некоторых направлениях, или же возвращается обратно. К примеру, это заметно в районе Херсона.

Министерство обороны США продолжает проводить тесные консультации с оборонным ведомством Украины для гарантирования того, что необходимые материальные средства, в частности боеприпасы, уже скоро прибудут для нужд ВСУ.

Согласно словам американского чиновника из Пентагона, уже сейчас Штаты собирают очередной пакет помощи для Украины.

Ранее Андрей Ермак высказал уверенность в том, что лучшими гарантиями безопасности для Украины являются санкции, а также поставки вооружения для ВСУ.