Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, на официальной странице правительства Норвегии появилась информация о том, что страна передала дополнительно Украине патрульные бронированные автомобили.

Речь идет о четырнадцати патрульных бронированных автомобилях IVECO LAV III. Данные транспортные средства обладают весьма хорошей мобильностью. Также они надежно защищены. Аналогичную модель автомобилей использовали войска Норвегии во время боевых действий в Афганистане.

В сообщении также отмечается, что эта военная помощь предоставляется Украине в дополнение к другому военному оборудованию. В частности, речь идет об артиллерии, переносной ПВО, а также бронированных автомобилях, которые ранее уже были поставлены Вооруженным силам Украины.

Дословно из обнародованного министром обороны Норвегии Бьорн Арильд Граммом сообщения:

«Сейчас Норвегия активно продолжает вносить собственный вклад в борьбу украинского народа за свою свободу и территорию. Правительство на протяжении всего времени оценивает, как Норвегия может поддержать в дальнейшем ВСУ, чтобы Украина могла защищать себя от агрессии России».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украину уже едут танки, которые для нужд ВСУ передала Северная Македония.