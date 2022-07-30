Как информирует «НБН», телеграм-канал «Реальный Киев» озвучил самые важные события касательно этой информации.

Так, ресурс пишет, что китайские власти также сделали заявление относительно того, что как только авианосная группа США войдет в суверенные воды КНР, она мгновенно будет уничтожена. В частности, при помощи ядерного оружия.

Из последних данных, как пишет ресурс, известно, что самолет Пелоси по состоянию на 16 часов пошел на снижение над Гавайскими островами. С какой целью? Будет дозаправка авиасудна, или же планы США изменились, пока что неизвестно. В свою очередь силы Тайваня подняли в воздух истребители, а также развернули в аэропорту Таоюань системы противовоздушной обороны.

Буквально накануне стало известно, что во время учений в Китае местные вооруженные силы осуществили массовый пуск из реактивных систем залпового огня в направлении Тайваня. Некоторые из ракет якобы буквально долетали до острова.

Помимо прочего известно, что Китай закрыл Тайваньский пролив, а также перемещает военную технику в провинцию, которая находится всего в ста восьмидесяти километрах от Тайваня.