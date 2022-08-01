Как информирует «НБН», в KFOR сообщили о весьма напряженной ситуации, которая сейчас наблюдается между Косово и Сербией.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово в настоящее время остается весьма напряженной. Миссия KFOR, которой руководит Североатлантический Альянс, тщательно наблюдает за ситуацией. Кроме того, они готовы вмешаться, если стабильность в регионе таки окажется под угрозой согласно своему мандату, который вытекает из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года».

Организация Североатлантического договора также продолжает в полной мере оставаться сторонником нормализации отношений между Белградом и Приштиной. В НАТО обратились ко всем сторонам с целью предложить продолжить мирные переговоры. Ведь именно диалог будет решать судьбу безопасности и мира в регионе.

В это же время активные боевые действия продолжают осуществляться на территории Украинского государства.