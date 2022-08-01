В Пентагоне заявили, что украинские военнослужащие идеально используют оружие, которое предоставил Вашингтон. В Минобороны отметили, что украинцы продолжают наступление на оккупантов, несмотря на разговоры РФ и угрозы Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на ASPI.

Представитель ведомства подчеркнул, что США передали ВСУ вооружения на сумму 8,2 миллиарда долларов и украинские военные отлично применяют его.

В Пентагоне отметили, что украинцы особенно эффективно ищут и уничтожают командные и контрольные узлы захватчиков, а также ликвидируют группировки вражеской техники.

В Минобороны отмечают, что боевые действия продолжаются в восточных и южных регионах Украины, в то время, как наступление путинских войск замедляется, в некоторых местах останавливается или разворачивается обратно.

Ранее в Пентагоне высказались об эффективности антироссийских санкций и их влияние на продвижение оккупантов вглубь украинской территории.