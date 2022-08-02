На конференции государств-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия чиновник заверил, что американское руководство откроет «ядерный чемоданчик» только при чрезвычайных обстоятельствах, информирует «НБН».

Руководитель Госдепа подчеркнул, что он подразумевает защиту жизненно важных интересов его страны, а также ее союзников и партнеров. Государственный секретарь напомнил, что стратегические ядерные силы Америки призваны сдерживать ядерные атаки других государств.

Напомним, что замглавы Госдепа Соединенных Штатов Виктория Нуланд ранее заявляла, что Вашингтон не исключает, что кремлевский диктатор Владимир Путин может нажать на «красную кнопку».

В связи с возможностью ядерной атаки со стороны РФ бригадный генерал США Марк Арнольд высказался об угрозах Кремля. Военнослужащий заявил, что Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж страны-агрессора и рассказал, что должны сделать Америка и НАТО в отношении России.