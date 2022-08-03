Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.нет», немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о том что, вполне возможно, стране придется отложить запланированное на конец текущего года закрытие трех последних немецких атомных электростанций.

Дословно из заявления Шольца, которое он озвучил во время осмотра газовой турбины «Северного потока», которую в Кремле использовали в качестве причины для начала газовой войны против ФРГ:

«В этом может быть смысл. Ведь на разных федеральных территориях очень отличается друг от друга уровень развития возобновляемой энергетики. К примеру, в Баварии ветряная энергетика развивается очень медленно».

Насколько известно, еще в минувшем месяце Олаф Шольц, во время своего выступления в Бундестаге, заявил, что не стоит продлевать срок службы немецких атомных электростанций, так как это не окажет влияния на энергетическую систему. Но сейчас, как мы видим, ситуация весьма изменилась. Теперь ФРГ вынуждена находиться в поисках дополнительных источников энергии, чтобы можно было восполнить дефицит, который возникает из-за резкого уменьшения поставок «голубого топлива» из России.

Ранее Шольц уже сообщал, почему по настоящее время Россия не получила турбину для прокачки газа через «Северный поток».