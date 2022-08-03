Социологи рассказали, что третья часть опрошенных убеждена, что Солнце вращается вокруг нашей планеты, при этом правильно ответили 61% респондентов. Что интересно, в 2007 году свое невежество в этом вопросе показали 28% россиян, за 15 лет показатель вырос на 7%, информирует «НБН» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Также респондентов расспрашивали о верности утверждения относительно безопасности радиоактивного молока после кипячения – в это верят 7% россиян.

Соцопрос показал, что каждый пятый житель РФ (21%) верит в то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами. 44% участников исследования верят в то, что ГМО может вызвать онкологию.

По результатам опроса специалисты поделили граждан на три категории с разным уровнем научной грамотности: высокий – 35%, средний – 44%, низкий – 21%.

Что интересно, более образованными оказались молодые люди и пользователи интернета, а в группе с невысокой грамотностью оказались россияне, которые регулярно смотрят телевизор.

Ранее в России провели соцопрос относительно поддержки «спецоперации» Кремля в Украине. Исследование показало существенный спад милитаристского угара в обществе страны-агрессора.