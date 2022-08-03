Как информирует «НБН», эксперты Института изучения войны заявили, что в определенных областях Российской Федерации начался процесс формирования добровольческих батальонов для боевых действий на территории Украинского государства.

В частности, речь идет о Курганской области, Новосибирской, Ульяновской, а также Саратовской.

По всей видимости, войска Российской Федерации приняли решение идти в фронтальную атаку на Авдеевку с временно захваченных земель Донецкой области, а не ожидать момента, когда со своих оборонительных позиций там смогут отступить украинские военнослужащие.

Согласно предположению ISW, исходя из всех беспокойств оборонного ведомства Российской Федерации, а также их последних заявлений, украинские защитники ударами из ракетных систем «Хаймарс» весьма деморализуют военных государства-оккупанта.

Помимо того, ссылаясь на данные, которые удалось собрать, специалисты Института изучения войны отмечают, что у Киева нет достоверных данных относительно погибших и «трехсотых» в результате взрыва в колонии на территории Еленовки (оккупированная часть Донбасса).

Не исключением, по словам экспертов, является и то, что Иран в действительности мог отправить России для полевых испытаний первую партию беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аналитики ISW предположили, что Владимир Путин отдал приказ захватить территорию Харьковской области.