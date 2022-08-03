Российские СМИ распространяют комментарий Лаврова относительно визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В свойственной ему манере соратник Путина принялся критиковать Вашингтон, упоминая об Украине, информирует «НБН».

Дипломат РФ убежден, что американское руководство «создает раздражитель на пустом месте». Руководитель МИД увидел сходство между Тайванем и Украиной. По его словам, поступок Пелоси «отражает ту же линию касательно украинской ситуации». По его словам, Америка стремится продемонстрировать вседозволенность.

Вслед за Лавровым принялась свирепствовать и его подчиненная спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова. Официальный представитель МИД заявила, что Вашингтон якобы ни на копейку не ценит своих партнеров и равнодушно относится к отношениям с другими государствами.

Ранее Лавров отличился наглым заявлением о России и Украине. Соратник Путина заявил, что народы этих стран «продолжат жить вместе». Фантазии дипломата РФ высмеял советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.