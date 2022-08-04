Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, информацию об этом подтвердила в четверг глава оборонного ведомства Канады Анита Ананд. Отмечается, что уже на следующей неделе в Соединенного Королевство прибудут первые инструкторы.

Большая часть инструкторов, которые будут обучать украинских новобранцев, будут из третьего батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции, которая базируется в Эдмонтоне.

Дословно из заявления Ананд:

«Мы вступили в новую, весьма опасную фазу происходящего конфликта, в котором Российская Федерация принимает участие в весьма затянувшейся по времени попытке нанести Украине долгосрочный ущерб, а также ее народу».

При этом она добавила, что Канада выполняет собственное обещание возобновить большое обучение.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украину в очередной раз прибыли инструкторы из Великой Британии для обучения наших военнослужащих.