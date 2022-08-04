Как информирует «НБН», по мнению Столтенберга, которое он озвучил во время своего выступления перед Лигой рабочей молодежи на норвежском острове Утойя, если войска Путина одержат победу в войне против ВСУ, то он сочтет, что насилие действует.

Дословно из заявления, которое озвучил Столтенберг:

«Мы имеем свои собственные интересы в том, чтобы Путин не смог получить успех в своих амбициях на территории Украины. Мир, в котором урок для Путина заключается в том, что он одержит то, что хочет при помощи военной силы, для нас также является более опасным миром».

При этом генсек Организации Североатлантического договора добавил, что если Российская Федерация выиграет войну, то в НАТО сочтут, что насилие таки действует.

«Если этот план Путина будет осуществлен, тогда следующими могут стать иные страны по соседству с Украиной», — подытожил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно действий Путина в Украине, чем возмутил украинцев.