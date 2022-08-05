Пропагандист признал, что населенные пункты на Востоке Украины разрушают путинские войска, несмотря на то, что Москва регулярно обвиняет ВСУ в уничтожении городов Донбасса. Неожиданное заявление военный корреспондент сделал в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Сладков похвастался, что российские захватчики устроили «мясорубку» в Песках в Донецкой области, кроме того, он пригрозил, что оккупанты могут оставить «выжженную землю» на месте Кривого Рога, где родился и вырос президент Украины Владимир Зеленский.

Пропагандист не стал скрывать, что ему приятно узнавать, как армия Путина уничтожает Пески. Военный корреспондент признался, что ожидал, что оккупанты однажды атакуют этот поселок и «замешают тела врагов с бетоном».

Ранее в Сети появилось видео, где пропагандистка из «ДНР» объясняет, зачем путинские войска разрушили Мариуполь. На высказывание пособницы страны-агрессора резко отреагировал украинский журналист Денис Казанский.