Как сообщает «НБН» со ссылкой на Polska Time, об этом заявил польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

По его словам, наличие подобного вооружения помогло бы украинским военным не допустить входа оккупантов в город. На тот момент Вооруженные силы Украины находились в 100 километрах от Мариуполя и у них не было возможности переместить линию фронта. А наличие HIMARS помогло бы ударить по оккупантам даже на огромном расстоянии.

«Нет никаких сомнений в том, что, если бы Украина получила HIMARS раньше, мариупольская трагедия не произошла бы. Украинцам ничего не оставалось, как просто стоять в 100 километрах от Мариуполя на равнинной местности. У них не было возможности сдвинуть линию фронта, поэтому они наблюдали, какая трагедия постигла их товарищей. Россияне не вошли в этот город, если бы ВСУ имели это вооружение», — уверен дипломат.

Цихоцкий выразил уверенность, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне, хотя для этого ВСУ придется пройти долгий путь, а страны Запада должны оказывать поддержку.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе резко вырос показатель смертности в местных больницах в связи с острой нехваткой лекарств.