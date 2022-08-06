Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», по словам Фахреттина Алтуна, миро якобы не в состоянии достичь полноценного завершения войны на территории Украины без Кремля. Вся проблема заключается в том, что определенные страны «заинтересованы» в продолжении военного конфликта.

Дословно из заявления помощника Эрдогана – Алтуна:

«Международное сообщество не может завершить с боевыми действиями на территории Украины, если будет игнорировать Кремль. Мир и дипломатия должны победить в этом вопросе. Мы пытаемся достичь взаимоприемлемого решения, используя отношения Турции с Российской Федерацией и Украинским государством».

Согласно словам помощника президента Турции, якобы определенные государства «предпринимали попытки подорвать старания Анкары наладить диалог между Украинским государством и Российской Федерацией».

Напоследок Алтун добавил:

«Правда в том, что определенные наши друзья не хотят, чтобы война завершилась. Они проливают крокодиловы слезы».

Ранее политический эксперт Андрей Пионтковский озвчил свое мнение относительно отношений двух президентов — Владимира Путина и Раджепа Эрдогана.