Как информирует «НБН», в своем разговоре с ТСН Курт Волкер подчеркнул, что предстоящая зима для украинцев будет весьма тяжелой. Для Европы тоже. Но и России, по его словам, будет весьма нелегко, в том числе с энергоресурсами.

Кроме того, Курт высказал уверенность в том, что сверхтяжелые времена еще впереди, так как после зимних месяцев наступит новые этап войны в Украине.

Согласно словам Волкера, Киев не может быстро деоккупировать территории, которые захватила Россия. Есть весьма объективные причины на то, что война на территории Украины против РФ будет длиться до лета следующего года, и это как минимум. Вся сложность ситуации, по словам Волкера, усложняется энергетическим кризимом в Европе, что было вызвано газовым шантажом со стороны Кремля.

В это же время политик заверил, что американская сторона обязательно будет оказывать Украине не только военную помощь, но и финансовую и даже гуманитарную.

Ранее военный эксперт, полковник Сергей Грабовский заявил, что сценарий войны на территории Украины этой зимой становится более вероятным.