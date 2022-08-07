Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), согласно мнению специалистов, они делают это, преследуя цель сыграть на опасениях Запада насчет вероятности катастрофы ядерного характера в Украине.

Помимо того, вражеские силы также предпринимают попытку подорвать волю Европы и Соединенных Штатов Америки к оказанию военной поддержки контрнаступлению ВСУ, а также использовать атомные электростанции в качестве ядерного щита для предотвращения ударов Киева по технике и силе Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска государства-агрессора заминировали энергоблоки на атомной электростанции в Запорожье. Более того, оккупанты стянули туда оружие и взрывчатку.