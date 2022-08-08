Местная телекомпания YLE сообщила, что в столице Финляндии демонтировали Монумент «Мир во всем мире», который стране презентовал СССР тридцать три года назад, информирует «НБН».

Скульптурную композицию, которая принадлежит Художественному музею Хельсинки, убрали в понедельник, 8 августа, о намерении властей демонтировать памятник было известно еще в начале прошлого месяца. После того, как монумент вывезут из столицы по морю на склад музея, руководство города и культурное учреждение решат его дальнейшую судьбу.

Известно, что на улице Хаканиеменранта, где стояла скульптурная композиция, будут перестраивать, на месте монумента планируют проложить тротуар.

Напомним, что в мае Сейм Латвии снял юридические ограничение на снос памятника Освободителям Риги. Тогда городской совет еще не принял решение о ликвидации монумента, который все же будет уничтожен, как стало известно недавно, однако пропагандисты и спикер МИД России Мария Захарова устроили истерику по этому поводу.