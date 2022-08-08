Российская разведка сообщила гражданам очередную «сенсацию». Ранее рупоры Кремля с телеэкранов рассказывали, что якобы Варшава намеревается в западные регионы Украины «ввести миротворцев». По всей видимости, пропагандисты решили развить эту историю, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Разведка РФ заявила, что Польша якобы хочет взять под контроль все отрасли экономики Украины, больше всего над сельским хозяйством. Спецслужбы утверждают, что польские компании «скупают» продукцию нашей страны, а Варшава ожидает «банкротства» украинских компаний, чтобы приобрести все их активны и земли.

В Москве решили, что закон об особых гарантиях и статусе для граждан Польши в нашем государстве дает полякам скидку 50% на приобретение украинских бизнесов.

Напомним, что в конце прошлого месяца экс-глава РФ Дмитрий Медведев показал карту «раздела» Украины, где распределил территории нашей страны между государствами-соседями. Соратник Путина «отдал» Польше западные регионы Украины.