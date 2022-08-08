Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», о таком заявлении Шольца рассказал на брифинге, восьмого августа, спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Согласно его словам, Олаф Шольц и правительство ФРГ даже не рассматривают вероятность начала эксплуатации российского трубопровода «Северный поток-2».

Дословно из заявления Гебештрайта, когда он отвечал на вопрос относительно того, исключает ли федеральный канцлер ФРГ возможность применения газопровода в случае затруднительной ситуации с газом:

«Да, он исключает эту возможность».

В это же время спикер напомнил, что «СП-2» и вовсе не был сертифицирован как газопровод, и сейчас его никто не сертифицирует. Как следствие использован он не будет.

Ранее Шольц сделал заявление о вероятной отсрочке закрытия АЭС в Германии.