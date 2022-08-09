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Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, президент Соединенных Штатов Америки весьма обеспокоен действиями Китайской народной республики у берегов Тайваня. Вчера, восьмого августа, как известно, Пекин объявил новые военные учения у острова.

В материале издания отмечается, что это первые публичные заявления президента Соединенных Штатов Америки по данному вопросу после того, как остров Тайвань посетила Нэнси Пелоси, являющаяся спикером Палаты представителей США.

При этом Джо Байден отметил, что лично его беспокоит не Тайвань, а действия Китайской народной республики в регионе.

Дословно из заявления Байдена:

«Я очень обеспокоен тем, что они так много двигаются. Однако я считаю, что Пекин не намерен сделать что-либо больше, нежели Китай делает сейчас».

Напомним, ранее мы уже писали о том, какой была реакция Китая на прибытие Ненси Пэлоси на Тайвань.