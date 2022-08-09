Эрдоган во время выступления на конференции послов Турции в Анкаре обвинил кого-то в срыве «мирного диалога» между Киевом и Москвой, вспомнив о раундах переговоров украинской и российской сторон в Анталье и Стамбуле, которые оказались безрезультатными, информирует «НБН» со ссылкой на Anadolu.

В начале апреля путинские силы отступили с Севера Украины, поскольку могли оказаться в окружении. После этого весь мир увидел, какие зверства творили россияне в оккупированных населенных пунктах, и Киев заявил об отказе от переговоров с Кремлем. Эрдоган считает, что «не удалось сохранить позитивную атмосферу».

Также он посетовал на то, что не получилось приблизить прекращения войны, поскольку есть те, кто выступает за продолжение боевых действий, в отличие от Турции, которая поддерживает мирное урегулирование.

Напомним, что советник руководителя ОПУ Алексей Арестович высказался об отношениях Турции с Российской Федерацией. По его словам, Запад недоволен политикой Эрдогана и его дружбой с Путиным.