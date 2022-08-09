Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», заместитель главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Колин Каль рассказал о противорадиолокационных ракетах, которые уже получила Украина.

Дословно из заявления американского военного чиновника:

«Не так давно в пакеты военной помощи для Украины Вашингтон включил некоторое количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, а также могут повлиять на российские радары и другие вещи».

При этом Каль добавил, что Соединенные Штаты Америки, а также другие союзники оказали помощь Украине запчастями и другими деталями, чтобы Украина подняла в небо больше истребителей МиГ-29.

Ранее перед этим Минобороны США не объявляли официально о передаче Украине противорадиолокационных ракет. Хотя в конце минувшего месяца Алексей Резников, занимающий пост главы оборонного ведомства Украинского государства, заявлял, что наша страна должна получить такую помощь от США.