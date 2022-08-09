HIMARS используются для нанесения точечных ударов по врагу, поэтому в США считают, что ВСУ не нужно поставлять множество таких РСЗО, а стоит непрерывно отправлять к ним снаряды, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

По словам замглавы Пентагона, Украина получила 16 реактивных систем залпового огня HIMARS, что на самом деле довольно много. Каль добавил, что такое количество РЗСО достаточно для эффективной борьбы с оккупантами, кроме того, Великобритания и ФРГ пообещали отправить украинским защитникам по три похожих на HIMARS системы – M270 и MARS II.

Представитель Пентагона сообщил, что в новом пакете военной помощи от США Киев получит высокоточные снаряды GMLRS для HIMARS с дальностью в 70 километров. Он добавил, что Америка должна обеспечить непрерывное снабжение ВСУ этими боеприпасами, удары которыми позволяют замедлить наступление путинских войск.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как HIMARS изменили ход войны. Глава ГУР обратил внимание на поведение оккупантов.