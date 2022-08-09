Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», в Пентагоне заявили, что по состоянию на сегодняшний день Российская Федерация потеряла на территории Украины от семидесяти до восьмидесяти тысяч военнослужащих.

При этом в обнародованном сообщении отмечается, что в число таких потерь входят как «двухсотые», так и «трехсотые».

Дословно из сообщения, обнародованного на брифинге заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колина Каль:

«Полагаю, с огромной уверенностью можно предположить, что армия России, вероятно, потеряла от семидесяти до восьмидесяти тысяч военнослужащих. И это всего лишь меньше, чем за полгода войны. Я говорю об убитых и раненных в боях. Это число может быть больше, а может немного меньше. Но приблизительно так и есть».

Он подчеркнул, что количество жертв со стороны войск РФ просто «поражает», ведь с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Путин не смог достигнуть ни одной цели.

Каль также добавил:

«Никаких сомнений не вызывает моральный дух украинских воинов, их воля к борьбе. Я полагаю, что они гораздо выше, нежели в среднем готовность к борьбе российской стороны. Как следствие, я полагаю, это предоставляет украинцам значительное преимущество».

Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной восьмого августа, потери страны-агрессора в войне против Украинского государства, достигают 42 тысяч и 340 человек «двухсотыми».