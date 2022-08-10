Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», согласно словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне поддерживают усилия Киева по защите суверенитета и территориальной целостности.

Так, отвечая на вопрос относительно того, является ли Крым, по мнению США, законной мишенью для Киева с оружием, которое предоставили Штаты, пресс-секретарь Белого дома заявила:

«Мы всячески поддерживаем старания Украины, насколько вы знаете, защищать свой суверенитет и целостность территории».

Как известно, на территории оккупированного Крымского полуострова произошли взрывы на авиационной базе врага в Новофедоровке, которую оккупанты РФ применяют, в частности, для бомбардировок украинской территории.

Ранее в Министерстве обороны США пояснили, почему ракетные системы HIMARS не вошли в новый пакет военной поддержки Украины.