Как информирует «НБН» со ссылкой на Novinky.cz, глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский заявил, что его страна поддерживает такую инициативу, которая бы запрещала гражданам Российской Федерации получить шенгенские визы.

Дословно из заявления Липавского:

«Прага уже не один раз занимается тем, что на встречах в Брюсселе поднимает этот вопрос на уровне главы правительства и министров внешнеполитических ведомств. Чехия стремится добиться скоординированного подхода всего Европейского Союза».

При этом чешские власти напомнили, что их государство было первым, которое запретило выдачу российским и белорусским гражданам выдачу виз. Причиной тому является полномасштабное вторжение войск Путина на украинскую территорию.

Напоследок министр добавил:

«Во время российской агрессии, которая по настоящее время меняет собственные заявленные границы, невозможно говорить об обычном туризме для граждан России».

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщал о том, когда Украина может получить от ЕС макрофинансоую помощь в 1 миллиард евро.