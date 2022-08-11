Как информирует «НБН», заявление посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэй процитировало информационное агентство Reuters.

В частности, китайский дипломат обвинил Белый дом в том, что «он загоняет Российскую Федерацию в угол». Причиной тому, по его словам, является неоднократное расширение Организации Североатлантического договора, а также поддержки сил, которіе стремятся интегрировать Украинское государство в ЕС в противовес Кремлю.

Дословно из заявления, озвученного послом Китая:

«Соединенные Штаты Америки, как инициатор и главный виновник украинского кризиса, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину, а также вводит беспрецедентные всеобъемлющие санкции против Российской Федерации. Конечной целью Белого дома является истощение России длительной войной и посредством экономических ограничений».

По данным издания, такое высказывание китайского посла похоже на одно из оправданий РФ, которое озвучивали в стране-агрессоре относительно вторжения в Украину, что впоследствии привело к тысячам смертей, а также опустошении целых городов. Также это вынудило больше 25 процентов населения покинуть собственные дома.

Ранее военный эксперт высказал свое мнение относительно того, может ли Пекин предоставить Москве оружие.