Как информирует «НБН», заявление посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэй процитировало информационное агентство Reuters.
В частности, китайский дипломат обвинил Белый дом в том, что «он загоняет Российскую Федерацию в угол». Причиной тому, по его словам, является неоднократное расширение Организации Североатлантического договора, а также поддержки сил, которіе стремятся интегрировать Украинское государство в ЕС в противовес Кремлю.
Дословно из заявления, озвученного послом Китая:
«Соединенные Штаты Америки, как инициатор и главный виновник украинского кризиса, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину, а также вводит беспрецедентные всеобъемлющие санкции против Российской Федерации. Конечной целью Белого дома является истощение России длительной войной и посредством экономических ограничений».
По данным издания, такое высказывание китайского посла похоже на одно из оправданий РФ, которое озвучивали в стране-агрессоре относительно вторжения в Украину, что впоследствии привело к тысячам смертей, а также опустошении целых городов. Также это вынудило больше 25 процентов населения покинуть собственные дома.
Ранее военный эксперт высказал свое мнение относительно того, может ли Пекин предоставить Москве оружие.
Discussion about this post