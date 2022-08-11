Немецкий канцлер выступил против закрытия границ государств Евросоюза для граждан Российской Федерации. Шольц заявил, что не стоит вводить санкции против всех россиян, поскольку кровопролитие в Украине – якобы «война кремлевского диктатора Владимира Путина», информирует «НБН» со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Глава правительства Германии объяснил, что ему «тяжело с этой идеей» и он не видит повода вводить запрет на посещение стран ЕС для всех граждан РФ. Политик напомнил, что Европейский союз уже ввел карательные меры против людей, которые принимают решения в Москве.

Канцлер ФРГ заверил, что ЕС будет продолжать санкционное давление на государство-оккупанта, добавив, что наказание всех россиян якобы «ослабит эффективность» ограничительных мер.

Ранее Шольц рассказал, будет ли запущен газопровод «Северный поток-2», если возникнет затруднительная ситуация с «голубым топливом».