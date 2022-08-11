Как информирует «НБН», в пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что взрывы и вспышки в ночное время на военном аэродроме «Зябровка» — это последствия возгорания двигателя «одной из единиц техники».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Десятого августа, около двадцати трех часов, когда был контрольный пробег одной из единиц техники после проведенной замены двигателя, произошло ее возгорание. Личным составом были приняты своевременные меры по тушению техники. Никто не пострадал».

В свою очередь Телеграм-канал «Беларуский гаюн» акцентировал свое внимание на определенное несоответствие. Сообщения о как минимум восьми вспышках на аэродроме начали поступать с 00 часов 30 минут, одиннадцатого августа. А вот Министерство обороны Беларуси при этом информирует, что инцидент на военном аэродроме произошел приблизительно в 23 часа, десятого августа.

В это же время провластные Телеграм-каналы информировали, что на аэродроме все отлично, и никаких внештатных ситуаций не происходит.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему Беларусь не признает на официальном уровне ОРДЛО.