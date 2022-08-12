Как информирует «НБН», об этом политик из России написал на своей странице в Телеграм.

Так, заместитель председателя Совета безопасности России обвинил в обстреле Запорожской атомной электростанции бойцов Вооруженных сил Украины. Согласно его словам, удары приходятся все ближе к реактору Запорожской АЭС, а также местам, где хранятся радиоактивные изотопы.

Дословно из обнародованного Медведевым сообщения:

«Говорят, что все это Российская Федерация. Но это стопроцентная, очевидная для всех ложь. Это брехня даже для туповатых русофобов. Не верит в это даже Организация объединенных наций».

При этом он добавил:

«Заявляют, что якобы чисто случайно так получается. Якобы не хотели. Но что в таком случае сказать… Не нужно забывать и о том, что и в ЕС есть атомные станции. Ведь и на них случайности тоже могут происходить».

Напомним, ранее стало известно о том, что Запорожская атомная электростанция была заминирована.