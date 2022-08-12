Глава Минобороны Великобритании рассказал, что не учел глава Российской Федерации перед нападением на Украину. По словам министра, планы Кремля по завоеванию соседнего государства провалились из-за жесткого сопротивления ВСУ на юге страны и просчетах Путина, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

Уоллес отметил, что вторжение российских войск существенно замедлилось и постоянно менялось до такой степени, что сейчас оккупанты сосредоточились лишь на восточных и южных регионах Украины, что слишком далеко от плана диктатора по молниеносному захвату страны «за три дня».

Министр обороны отметил, что Путин просчитался относительно западных государств, полагая, что они не будут помогать Украине противостоять захватчикам.

В частности, российский лидер рассчитывал, что уже в августе Западу надоест война, международное сообщество перестанет помагать украинцам и оккупанты сломают сопротивление соседней страны.

«Президент Путин надеялся», — сказал Уоллес, добавив, что на сегодня мы видим совершенно противоположную ситуацию.

Ранее о главном просчете страны-агрессора высказался украинский министр обороны Алексей Резников. Он рассказал, что наших военных удивило то, как россияне нарушили свои же правила ведения войны.